Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi İmamoğlu davası bir kez daha ertelendi 02 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 17:16 Güncelleme: 02 Ekim 2024 Çarşamba 17:16 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırma'' iddiasıyla açılan dava 20 Kasım'a ertelendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fd55afb422f421c309eb53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu kış zor geçecek: La Nina dönemi başlıyor Ucuz bala dikkat: 1 kilo balın arıcıya maliyeti açıklandı Türkiye, Lübnan'a yardım gemisi gönderecek Türkiye'nin cennetinde tatilcilerin ''sarı yaz'' keyfi Mardinli Marilyn Monroe'nun 6 yıl 4 aya kadar hapsi istendi Bu da emlak dolandırıcılığı: Hem parasından, hem de iş yerinden oldu Türkiye'de ilk kez denizde görüntülendi: Onun adı Parmak kopartan böceği 14 gündür aralıksız hapşırıyordu... Nedeni belli oldu Diyarbakır'daki UNESCO Listesi'ndeki 8 bin yıllık cennete ''renk'' geldi