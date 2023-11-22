Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi 22 Kasım 2023 Çarşamba Saat: 11:10 Güncelleme: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:10 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya bir video paylaşımında bulundu. İmamoğlu, 12 metrobüsün daha alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655db7810acdef8920036e93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP lideri Özgür Özel Adalet Nöbeti'nde ''direnin'' çağrısı İstanbul'da kar alarmı! Ekipler teyakkuza geçti Ağır hasarlı cami böyle çöktü Yer: Bitlis... Gören telefona sarıldı! Kara kış öncesi yüzlerce mezar kazıldı ÖSYM Başkanı ''devrim'' diyerek duyurdu: Yeni sınav geliyor! Filiz Akın'dan kötü haber İstanbul'da 400 milyon liralık sıfır otomobil vurgunu Hatay'da gökyüzünde yarım ay şöleni