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  4. İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi

İmamoğlu duyurdu: 12 metrobüs daha İstanbulluların hizmetine girdi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya bir video paylaşımında bulundu. İmamoğlu, 12 metrobüsün daha alındığını duyurdu.

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