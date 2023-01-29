Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi 29 Ocak 2023 Pazar Saat: 21:55 Güncelleme: 29 Ocak 2023 Pazar 21:55 Bilecik’te konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı azarlayan Erdoğan’ın üslubuna tepki gösterdi. İmamoğlu, Erdoğan’ın taklidini yaparak, “nezaketin” altını çizdi. İmamoğlu, "Devleti küçültmeyin" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63d6c11812013d7cf372b1b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya yolu karlar altında! kar kalınlığı 20 santime ulaştı Sokak karavan parkına döndü; mahalleli isyan etti! İstanbul'da kar yağışı devam ediyor Cemal Enginyurt Paris'ten paylaştı! Erdoğan'a ''kuyruk'' göndermesi İşe alınmayan kadının iğrenç intikamı kamerada Köpekten kaçarken yola atlayan çocuğun feci ölümü Gözaltındaki annesine getirdiği köfte ekmekten eroin çıktı HaberTürk canlı yayınında yine o ''garip'' ses! İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü