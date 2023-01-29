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İmamoğlu, Erdoğan’ı taklidini yaparak eleştirdi

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Bilecik’te konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya’yı azarlayan Erdoğan’ın üslubuna tepki gösterdi. İmamoğlu, Erdoğan’ın taklidini yaparak, “nezaketin” altını çizdi. İmamoğlu, "Devleti küçültmeyin" dedi.

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