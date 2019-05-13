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  3. 13 Mayıs 2019 13:28

İmamoğlu Erdoğan’ın bıçaklanan manevi kızını ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, kampanyasına bağış yaptıktan sonra hedef gösterilen ve ardından bıçaklanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da manevi kızı olarak tanınan Göknur Damat'ı ziyaret etti.

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