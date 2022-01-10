Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu: ''Haliç, sanat havzasına dönüşüyor'' İmamoğlu: ''Haliç, sanat havzasına dönüşüyor'' 10 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 15:35 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Miras ekiplerinin Fatih ve Beyoğlu ilçelerindeki tarihi alanlarda yaptığı restorasyon çalışmalarından bazılarını yerinde inceledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dc28112ae055528376b873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi kamerada Hande Soral aldatıldı mı ? Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, sürücüler yolda kaldı! Kabataş Lisesi öğrencileri Atatürk'e saldırıya hepbir ağızdan karşı çıktı! Ankara'da tarihi operasyon Prof. Dr. Ümit Özdağ: ''Saldırıların, suçların sorumlusu AKP'dir'' Ali Babacan'dan 20 Aralık iddiası: ''Merkez Bankası cayır cayır dolar satmış'' Türkiye bu videoyu konuşuyor: Okul müdürüne fena yakalandı Düğünümüz var diye yolu kesip ortalığı birbirine kattılar