İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti seçmeni olduğunu ifade eden bir gencin kameralar önündeki sohbet gündem oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64678f081f36b300a2500983" allowfullscreen></iframe>