Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu İmamoğlu ile AK Partili seçmenin sohbeti gündem oldu 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 18:00 Güncelleme: 19 Mayıs 2023 Cuma 18:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti seçmeni olduğunu ifade eden bir gencin kameralar önündeki sohbet gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64678f081f36b300a2500983" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Sinan Oğan'ı kabul etti Karavan tutkunları İstanbul Karavan Festivali'nde buluştu Katil arılar bir şehri alarmı geçirdi! Laboratuvar böcekleri doğaya salındı Tatili fırsat bilenler soluğu denizde aldı 19 Mayıs coşkusu mavi sularda! Gören telefona sarıldı Ülkücüler ile CHP Gençlik Kolları 19 Mayıs'ta birbirine girdi Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti