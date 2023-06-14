  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü

Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da görüşme Ahlatlıbel’de yapıldı. Görüşmme yaklaşık 1 saat sürdü. 6’lı Masa’nın ilk toplantısı da Ahlatlıbel’de yapılmıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi
Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü
İstanbul'da genç kızın şüpheli ölüm
Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti
Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu!
Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti
Bir garip kaza! İkisi de arkasına bakmadan kaçtı
FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında
İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada