Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüştü 14 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 12:35 Güncelleme: 14 Haziran 2023 Çarşamba 12:35 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara’da görüşme Ahlatlıbel’de yapıldı. Görüşmme yaklaşık 1 saat sürdü. 6’lı Masa’nın ilk toplantısı da Ahlatlıbel’de yapılmıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648989e2015a172369103d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1989 model hurda minibüsü ''Çiçek Abbas''ın minibüsüne çevirdi Hainlere ağır darbe! 41 terörist öldürüldü İstanbul'da genç kızın şüpheli ölüm Polise alkollü yakalandı, direksiyonda içmeye devam etti Fırtına hem çatıyı, hem onları uçurdu! Mabel Matiz ödülünü ''LGBTİ+''lara armağan etti Bir garip kaza! İkisi de arkasına bakmadan kaçtı FETÖ'ye günaydın baskını: 28 şüpheli gözaltında İstanbul'da hortum oluştu! Korku dolu anlar kamerada