Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu: ''İstanbul'da 100 bin bina var. Hep beraber dönüşecek'' İmamoğlu: ''İstanbul'da 100 bin bina var. Hep beraber dönüşecek'' 22 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 07:45 Güncelleme: 22 Şubat 2023 Çarşamba 07:45 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe ziyaretinde kayınpederi üzerinden verdiği bir örnekle vatandaşlara çağrıda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f59ddfe3dc6e7a496ccf43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Binaları yerle bir olan 6 müteahhit daha gözaltında AK Partili isim, Tanju Özcan’a su şişesi fırlattı Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Be ahlaksız, be namussuz, be adi!'' Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia