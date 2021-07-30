Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak'' İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak'' 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 13:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2020’de yeniden yapım işlemlerini başlattığı Dudullu-Bostancı metro hattının Kayışdağı İstasyonu’nda bu kez ray kaynattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6103d39c55282e0ee110e9a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müzede yangın alarmı: Tarihi eserler böyle taşındı Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor! İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar ''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü