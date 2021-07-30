  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak''

İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: ''4 ilçeden geçecek, 13 istasyonlu olacak''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 10 Temmuz 2020’de yeniden yapım işlemlerini başlattığı Dudullu-Bostancı metro hattının Kayışdağı İstasyonu’nda bu kez ray kaynattı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Müzede yangın alarmı: Tarihi eserler böyle taşındı
Otellerin yanı başındaki ormanlık alan küle döndü
Bakan Pakdemirli'den uçak tartışmalarına yanıt
Kandil'e hava harekatı: 40'a yakın hedef yerle bir edildi
Antalya'da yuhalanan Bakan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama
Manavgat'ta bir orman yangını daha... Alevler yükseliyor!
İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar
''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti
Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü