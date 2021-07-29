Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 00:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yapılan çağdaş düzenlemelerle yeni bir çehreye kavuşan İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6101ca1555a6335e8a37eae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov Antalya'da Vatandaşlar sera ve evlerinin yanmaması için canla başla mücadele ediyor İstanbul'un göbeğinde görüntülenen üniformalı Afganlar tepki çekti Şekil değiştiren UFO kamerada Türkiye'nin tatil cenneti cehenneme döndü! Dumanlar gökyüzünü kapladı! İstanbul'da askeri üniforma giyen Afganlar tartışma yarattı Bilim Kurulu üyesi ''gelmekte olanı'' açıkladı: ''Ya aşı kartı ya da...'' Büyükşen çiftinin cinayet zanlısından olay iddia Pencerede mahsur kalan hırsız, bina sakinlerine yalvardı