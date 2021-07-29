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  4. İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz''

İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde yapılan çağdaş düzenlemelerle yeni bir çehreye kavuşan İstiklal Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

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