Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu isyan etti: ''Şu çocuğu polis koruyamadı'' İmamoğlu isyan etti: ''Şu çocuğu polis koruyamadı'' 07 Mayıs 2023 Pazar Saat: 21:35 Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğrayan Ekrem İmamoğlu miting alanında yaralanan bir çocuğun fotoğrafını göstererek “Şu çocuğu orada polis koruyamadı. Kimden? 100-150 kişiden” ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6457ef69f660bc04de67e3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın İstanbul mitinginde Murat Karayılan montajlı Kılıçdaroğlu videosu Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde büyük provokasyon! Yaralılar var İmamoğlu’ndan Erzurum Valisi'ne: ''Ağır mı konuşuyorum? Sen dua et ki ben böyle konuşuyorum'' Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na saldırı sonrası sağduyu çağrısı Anamur'daki hortum evleri savaş alanına çevirdi Depremden 3 ay sonra Kahramanmaraş havadan görüntülendi İstanbul'da durdurulan taksiden cephanelik çıktı Erzican'da Sarıgül rüzgarı; vatandaş otobüsün önünü kesti 22. Vehbi Koç Ödülü Genco Erkal ve Dostlar Tiyatrosu'na verildi