İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı

Tunceli'yi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayıp "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim" dedi.

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