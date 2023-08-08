Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı İmamoğlu, kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'nu aradı 08 Ağustos 2023 Salı Saat: 07:55 Güncelleme: 08 Ağustos 2023 Salı 07:55 Tunceli'yi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kameralar karşısında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu arayıp "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d1cab9cf55b570a52d5063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CHP'de Kaftancıoğlu'nun yerine Çerkezoğlu mu ? Emekliler’den Mansur Yavaş’a teşekkür ziyareti Dilan Polat konuşmakta bile zorlandı: Ağlayarak sitem etti Kocaeli'deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı Kocaeli’de büyük patlama! İstanbul'da cinayet ''7 bela Taner'' öldürüldü Tatil için ''Türkiye'nin gizli cennetini'' seçenlere saat sınırı şoku İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası Antalya'da buz gibi suda ölüm kalım savaşı kamerada