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  3. 19 Kasım 2019 15:55

İmamoğlu müjdeyi verdi: 30 bin öğrenciye 3 bin 200 TL yardım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 bin üniversite öğrencisine yıllık 3200 TL eğitim yardımı yapılacağını duyurdu.

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