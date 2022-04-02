Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi İmamoğlu 'ndan Erdoğan'ın semtinde gövde gösterisi 02 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 09:30 İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğup büyüdüğü ve AK Parti'nin "kalesi" olarak bilinen Kasımpaşa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu böyle karşılandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6247ed7bc974b01d724cf043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler Antalya'yı Şam'a çevirdi! Kamyonet sırtında çatıştılar Komedi filmi gibi ama değil... Hırsızlar pişti oldu... Ünlü oyuncu trafiği birbirine kattı; İETT şoförüne saldırdı AK Partili Belediye Başkanı baltayı fena taşa vurdu! Belediyedeki akrabaları say say bitmedi Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya Şarkıcı Kurtuluş Kuş tecavüz iddiaları için sessizliğini bozdu Gülşen sahnede Twerk yaptı konser alanı yıkıldı ''Ramazan ayını karşılıyoruz'' deyip paylaştı, tepkiler çığ oldu Erkek arkadaşı ile görüşen kadını dövüp, kameraya aldırdı