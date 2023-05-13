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  4. İmamoğlu: ''Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın''

İmamoğlu: ''Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın''

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın' çağrısı yaptı.

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