Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu: ''Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın'' İmamoğlu: ''Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın'' 13 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 12:20 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 'seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın' çağrısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645f5659d729484c52601b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım'' Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''50+1 değişmeli'' Mansur Yavaş, AK Parti'deki HDP'li isimleri deşifre etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi Erdoğan canlı yayında küplere bindi: ''Bana küfür ettirmeyin'' Kılıçdaroğlu provokasyon ve tehditlere böyle meydan okudu İstanbul'un barajlarında 10 yıldır böylesi görülmedi Depremzedeye kapkaççı kabusu! Yaşlı depremzedeyi hastanelik etti Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı