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  4. İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı!

İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından “Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin” notuyla bir paylaşım yaptı.

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