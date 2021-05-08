Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı! İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı! 08 Mayıs 2021 Cumartesi Saat: 08:45 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından “Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin” notuyla bir paylaşım yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6096257ff394857e643f8683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar! AK Parti'deki ''çizgi film'' krizinin detayları canlı yayında ortaya çıktı Erdoğan'dan Mehmetçik'e sürpriz telefon İsrail güçleri, Mescid-i Aksa’ya girerek, ses bombaları ile Filistinlilere saldırdı. Bir ilginç olay! DNA sonucunu açıklanınca göbek atmaya kalktı! Bakanlıktan ''Rize İyidere Lojistik Limanı'' projesiyle ilgili açıklama Mezarlıkta kavga! Tekme ve yumruklar konuştu Göz altındaki metal parçayı 3 yıl sonra böyle fark etti! Müge Anlı'da canlı yayında polis baskını