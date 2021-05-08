İmamoğlu, ''sesi açıp sonuna kadar izleyin diyerek'' paylaştı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından “Bence sesi açıp sonuna kadar izleyin” notuyla bir paylaşım yaptı.

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