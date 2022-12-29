İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitim yardımı yaptıkları öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençlerle yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

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