Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz 29 Aralık 2022 Perşembe Saat: 22:40 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitim yardımı yaptıkları öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençlerle yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63aded26f97aab2b7d6e6453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye Rus akını sürüyor! Yazın Antalya'ya, kışın ise... AK Parti'yi tencerede taş kaynatıp fatura yaktılar protesto ettiler Film sahnesi değil gerçek: İskele ve fener donup buz tuttu Profesör canlı yayında diplomasını yırttı Bakan Akar ''Suriyeli kardeşlerimize'' garanti verdi Kılıçdaroğlu’nun yemek yediği restoran kapatıldı THY uçağında akıl almaz şaka! Uçak tahliye edildi Yabancı uyruklu kaçak canlı bomba çıktı! AK Partili milletvekilinden gazeteciye kamerlarına önünde fırça