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  4. İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz

İmamoğlu sordu, gençler yanıtladı: Huzur, adalet, iyi ekonomi, düşünce özgürlüğü, saygı istiyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eğitim yardımı yaptıkları öğrenciler ile kurum yurtlarında kalan gençlerle yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

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