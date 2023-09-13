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  4. İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz

İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Samet Karadeniz’in kendisinin taklidini yaptığı videosunu paylaşarak esprili bir şekilde “Onu da çözeceğiz” dedi.

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