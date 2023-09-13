Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz İmamoğlu, taklidini yapan komedyeni paylaştı: Onu da çözeceğiz 13 Eylül 2023 Çarşamba Saat: 11:25 Güncelleme: 13 Eylül 2023 Çarşamba 11:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, komedyen Samet Karadeniz’in kendisinin taklidini yaptığı videosunu paylaşarak esprili bir şekilde “Onu da çözeceğiz” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/650171ff71db6630e4645553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı WhatsApp'ın ''oh be sonunda'' dedirten yeni özelliği yayınlandı Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı Deprem hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü İstanbul'da iş hanından çıkarılan esnaf ürünlerini yaktı PKK, DEAŞ ve FETÖ'ye eş zamanlı şafak operasyonu İstanbul'da cami avlusunda bebek buldu Bursa'da geceyi gündüze çeviren büyük yangın İBB yayınladı: İşte A Haber'in yerel seçim için sabotaj kumpası