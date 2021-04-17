Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi'' İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi'' 17 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 12:00 İBB Başkanı İmamoğlu, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde dikkat çeken bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607aa3c96bc5c9250913c183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerli ve milli Covid-19 aşısının merkezi görüntülendi Öldüresiye dövdüğü karısı için aşk kitabı yazmış İmamoğlu: ''İstanbul Otogarı’nda taksi sistemini tamamen değiştirdik'' İstanbul'da taciz iddiasına mahalle dayağı Sahibinin gözü ününde güpegündüz hırsızlık Rus savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti Sokak ortasında kapkaç dehşeti kamerada! Nihat Hatipoğlu'nda şaşkına çeviren soru! 'Astral seyahatle Kabe'ye gidersem Hacı sayılır mıyım?' 10 kilometre kaçan alkollü sürücü: Ben kimseden kaçmadım