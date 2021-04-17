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  4. İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi''

İmamoğlu unutmadı: ''O okulların adı Köy Enstitüleri'ydi''

İBB Başkanı İmamoğlu, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümünde dikkat çeken bir video paylaştı.

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