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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yemek alımı sırasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

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