Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 08:20 Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yemek alımı sırasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641a9016e423bd193f57f6c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!'' Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı Yangında kül olan İstanbul Boğazı'nın incisi için geri sayım Kazada ölen Enise hemşire, ''asli kusurlu'' çıktı Buyur buradan yak: ''İstanbul'un erken uyarı sistemi çalışmıyor!'' Dev operasyon kamerada! Komandolar bölgeye indi Kız Kulesi'nde şoke eden görüntü! Restorasyon sırasında ortaya çıktı