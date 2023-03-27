Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar 27 Mart 2023 Pazartesi Saat: 00:15 Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ndeki kucaklaşma anları sosyal medyaya damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6420b5ed63607079e4723057" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Saldırıya uğrayan ilahiyatçı Cemil Kılıç'ın basın açıklamasında gerginlik! Ümit Özdağ ''Süleyman varmış gibi'' sesleriyle yumruğu attı İstanbul'da ağaç 2 aracın üzerine devrildi Sahilde sürpriz misafir! Fotoğraf çektirip denize bıraktılar Taş, sopa, silah... Mahalleyi savaş alanına çevirdiler İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı TOGG'un yeni müjdesi fabrikadan yeni görüntülerle geldi Aranan hükümlü orada yakalandı, polisin tepkisi olay oldu Babası CHP'den oğlu AK Parti'den aday adayı oldu