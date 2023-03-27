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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu böyle sarıldılar

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi Açılış Töreni'ndeki kucaklaşma anları sosyal medyaya damgasını vurdu.

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