Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı 06 Mart 2023 Pazartesi Saat: 14:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş teklifi iddiası doğru çıktı. Açıklama İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6405cc767dbd8e65f56f20d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener ile görüşen Yavaş ve İmamoğlu'ndan ilk açıklama Et fiyatlarında çılgın artış! Hem vatandaş hem esnaf isyanda Yıkım sırasında bina çöktü! O anlar kamerada Akşener, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi 3 büyük deprem gördü, tek taş bile düşmedi... SGK önündeki EYT kuyruğunda izdiham çıktı; polis müdahale etti istanbul-sultangazi_de_tramvay_yoluna_girdi_seferlerin_aksamasina_neden_oldu Fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi Yine bir konteyner ev dolandırıcılığı!