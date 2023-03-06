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İmamoğlu ve Yavaş iddiası doğrulandı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'e Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş teklifi iddiası doğru çıktı. Açıklama İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan geldi.

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