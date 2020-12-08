SON DAKİKA
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KARANTİNA SÜRESİ AÇIKLAMASI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 08 Aralık 2020 14:30

İmamoğlu ''yalvarıyorum'' diyerek seslendi: ''2-3 hafta...''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Vefat sayısı düşmüyor. Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim" dedi.

Video Galeri
Güneş'te meydana gelen patlama ilk kez görüntülendi
Güneş'te meydana gelen patlama ilk kez görüntülendi
Video Galeri
Ali Koç’tan sert sözler: ''Derbide hakem maçı katletti''
Ali Koç’tan sert sözler: ''Derbide hakem maçı katletti''
Video Galeri
Yılmaz Özdil: Türkiye'de kumpasa uğrayan ilk kişi Cem Uzan'dır
Yılmaz Özdil: Türkiye'de kumpasa uğrayan ilk kişi Cem Uzan'dır
Video Galeri
İstanbul'da film sahnesini aratmayan gasp girişimi kamerada
İstanbul'da film sahnesini aratmayan gasp girişimi kamerada
Video Galeri
Dışarıdan bakınca tuafiye, içerisi kumarhane!
Dışarıdan bakınca tuafiye, içerisi kumarhane!
Video Galeri
Erman Toroğlu’ndan canlı yayında skandal sözler
Erman Toroğlu’ndan canlı yayında skandal sözler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM