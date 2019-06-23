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İMAMOĞLU'NUN ZAFERİ İÇİN BEYLİKDÜZÜ'NDE MAHŞERİ KALABALIK!
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  3. 23 Haziran 2019 23:24

İmamoğlu zaferini Beylikdüzü'nde mahşeri kalabalıkla kutladı

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde mahşeri bir kalabalıkla buluştu..

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