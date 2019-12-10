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  3. 10 Aralık 2019 13:20

İmamoğlu'dan Tevfik Göksu'ya ''taklit'' tepkisi: Hiç sempatik değildi

İBB Meclisi'nde Kanal İstanbul projesi gündeme geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini taklit eden AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya ''Kınıyorum, hiç sempatik değildi'' dedi.

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