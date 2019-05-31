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  3. 31 Mayıs 2019 17:00

İmamoğlu'na protestoya vatandaştan tepki

Cuma namazı çıkışı CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu aleyhinde slogan atan bir kişiye vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

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