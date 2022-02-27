Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt İmamoğlu'ndan ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt 27 Şubat 2022 Pazar Saat: 19:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi YouTube kanalında gençlerin sorularına cevap verdi. İmamoğlu "Bireysel hedefler ihanet olur" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621ba849a9ae1c6c65383d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Annesi ve 4 aylık kardeşiyle Ukrayna'da mahsur kalan Mira dua ederek yardım istedi Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!'' Rus askerleri marketleri ve döviz bürolarını yağmalamaya başladı: O anlar kamerada! Ukrayna'da sokak savaşı: İlk görüntüler paylaşıldı Ukrayna ''maşallah'' notuyla paylaştı: Bayraktar TB2 SİHA'ları Rus konvoyunu vurdu Esir Rus askerlerin videosu paylaşıldı: Sizi buraya bir et parçası gibi ölüme gönderdiler A Haber Ukrayna'da mahsur kalan ve tahliye isteyen öğrenciyi apar topar yayından aldı Ukrayna'da sokak çatışmaları: Rus askeri aracının pusuya düşürüldüğü anlar kamerada