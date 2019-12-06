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  3. 06 Aralık 2019 19:55

İmamoğlu'ndan AK Partili Göksu'ya ''trafik'' yanıtı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "trafik" açıklamarına yanıt verdi.

Video Galeri
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Bahçelievler'de hastanedeki saldırı kamerada
Video Galeri
AK Partili belediye eşini sırtında taşıyan vatandaşı isyan ettirdi
AK Partili belediye eşini sırtında taşıyan vatandaşı isyan ettirdi
Video Galeri
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Video Galeri
Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada
Benzin istasyonundaki patlama anı kamerada
Video Galeri
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CHP'den Erdoğan'a videolu soru: Şimdi ne diyecek?
Video Galeri
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