İmamoğlu'ndan bayram mesajı: ''Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah bu memleketi korusun''

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayram namazı çıkışı yaptığı açıklamada "Bu bayram milletimize, ülkemize moral, huzur, barış, kardeşlik verir. Ayrışmayı kendine ilke edinenlerden Allah memleketi korusun. Bu memleket 85 milyonla beraber bir olmak için vardır. Biz de ona hizmet etmek için İstanbul'dayız" mesajını verdi.

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