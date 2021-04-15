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İmamoğlu'ndan bir müjde daha

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi nedeniyle kapalı olan özel tiyatrolara destek projesi başlatıldığını duyurdu.

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