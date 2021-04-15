Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan bir müjde daha İmamoğlu'ndan bir müjde daha 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:06 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi nedeniyle kapalı olan özel tiyatrolara destek projesi başlatıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60782c32c9ac1b48df3565d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nehirden su yerine süt aktı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti Eski başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören İstanbul'da hareketli dakikalar! Eşini rehin alan koca dehşet saçtı