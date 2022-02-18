Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan çok sert çıkış: İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışıyorlar İmamoğlu'ndan çok sert çıkış: İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışıyorlar 18 Şubat 2022 Cuma Saat: 12:45 İBB Meclisi'nde suya yapılması planlanan zammın AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesi sonrası İmamoğlu'ndan sert bir açıklama geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620f6ac79cdd192dab3ed4f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BİM'de dehşet anları: Kasiyeri tehdit edip kasadaki 525 lirayı gasp etti Dünyanın en uzun kadınından, dünyanın en uzun erkeğinin teklifine olumlu yanıt Sosyete ve spor camiasını sarsacak yasak aşk iddiası Çukur'un Timsah'ı Ahmet Melih Yılmaz: ''Ailenizin travesticisi olacağım'' Pişkin hırsızlar kamerada: ''Sana ne senin malın mı ?'' Nihal Olçok'tan canlı yayında olay sözler: ''Susmamı istiyorsanız, beni öldürün'' Erdal Beşikçioğlu ekranlara geri dönüyor! Hakim dizisinden ilk fragman Çakarlı araçla gezerken, polis yakalanan, ehliyetsiz gence anne dayağı! Ne güzel çiçek değil mi ? Koparmanın cezası tam 110 bin TL!