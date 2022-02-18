İmamoğlu'ndan çok sert çıkış: İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışıyorlar

İBB Meclisi'nde suya yapılması planlanan zammın AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesi sonrası İmamoğlu'ndan sert bir açıklama geldi.

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