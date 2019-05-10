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  3. 10 Mayıs 2019 19:11

İmamoğlu'ndan dikkat çeken video !

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerini yenilemesinin ardından Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda 31 Mart günü sandıkta neler olduğunu anlattığını belirtti.

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