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  4. İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın''

İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın''

İstanbul’un simgelerinden laleler, bir kez daha açtı. Farklı türden toplam 7,5 milyon çiçeği, İstanbullularla buluşturan ‘Lale Bayramı’ başladı. Dört gün sürecek etkinlik dizinin açılışını Emirgan Korusu’nda yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lalelerin sunduğu görsel şölene İstanbullulara davet etti. Lalenin İstanbul’dan yolculuğuna atıfta bulunan İmamoğlu, “Umut ederim tarihte çiçekler göç...

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