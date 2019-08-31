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  3. 31 Ağustos 2019 16:50

İmamoğlu’ndan HDP’ye ziyaret: "Size güç olmak için geldik”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyaretinde HDP ile ortak çalışma yapabileceklerinin sinyalini verdi. Partilileri, HDP’li milletvekili ve görevden alınan belediye başkanlarıyla HDP’li Kayapınar belediyesinde bir araya gelen İmamoğlu, “Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye başkanlarına ve onların seçmenlerine yönelik tavır böyle bir ayrımcılık görüntüsünü...

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