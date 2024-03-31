Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor'' İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bu fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor'' 31 Mart 2024 Pazar Saat: 20:20 Güncelleme: 31 Mart 2024 Pazar 20:20 Yerel seçimlerde oy sayım işlemi devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi. İmamoğlu "Gördüğümüz fotoğraf bizi ziyadesiyle memnun ediyor" dedi.- Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66099b6e08e437c77a016ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Altaylı'dan canlı yayına yakışmayan el hareketi Ankara'da yangın! 7 katlı bina alevlere teslim oldu Antalya’da oyunu atan denize koştu Bir ilde daha seçime kan bulaştı: 1 ölü, 4 yaralı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde dikkat çeken görüntü Tatil cennetinde önce oy, sonra boy verdiler Serenay Sarıkaya sandığa formayla gitti İki ilde olaylı seçim! Ortalık savaş alanına döndü 32 ilde sandıklar kapandı! Oy sayımı başladı