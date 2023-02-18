Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 12:25 Güncelleme: 18 Şubat 2023 Cumartesi 12:25 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara önemli bir çağrıda bulundu. “Bu hayat meselesi başka bir şey değil" diyen İmamoğlu, yurttaşlara "Riskli yapıları taramamıza izin verin” diye seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f099837e70cf3a4b32be6b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir siz eksiktiniz! Şimdi de sigorta firmaları ''fırsatçılığa'' başladı Depremde ağır yara alan Adıyaman taşınıyor Sözcü TV test yayınına başladı 296'ncı saatte 3 mucize! Biri çocuk 3 kişi daha kurtarıldı Alanya'da dağdan kopup yuvarlanan kayalar, korku saçtı Rize'de çığ düşme anı kamerada Usta gazeteciden canlı yayında sert tepki: ''Bana yapsa elini kırardım'' Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul’un risk haritasını çıkarttı İmam, Cuma hutbesinde Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı