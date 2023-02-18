İmamoğlu'ndan İstanbullulara hayati çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara önemli bir çağrıda bulundu. “Bu hayat meselesi başka bir şey değil" diyen İmamoğlu, yurttaşlara "Riskli yapıları taramamıza izin verin” diye seslendi.

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