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  4. İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi

İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosunu yenileyeceklerini belirterek "Bugün 100 adet tek körüklü, 60 adet de çift körüklü otobüs için anlaşma imzalıyoruz" dedi.

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