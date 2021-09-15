Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi İmamoğlu'ndan İstanbullulara Metrobüs müjdesi 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 10:56 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, metrobüs filosunu yenileyeceklerini belirterek "Bugün 100 adet tek körüklü, 60 adet de çift körüklü otobüs için anlaşma imzalıyoruz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6141a71cdeaf8a22d93f7a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kaçakçılık şebekesi çökertildi Türkiye'nin gizli cennetiydi, Dünya Geçici Miras Listesi'ne alındı Ronaldo'nun şutu güvenlik görevlisini bayılttı Acun Ilıcalı, Exxen'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki gösterdi Uçağın yere çakıldığı anlar kamerada! 7 kişi öldü Mustafa Sarıgül'ün seçim vaadi: ''Ofsaytı kaldıracağız'' Bodrum'da ilginç anlar: Köpekbalığını elleriyle yakaladı! Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi İnşaatında çalıştığı kütüphaneye tıp öğrencisi olarak geri döndü