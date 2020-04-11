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  3. 11 Nisan 2020 12:55

İmamoğlu'ndan 'korona günlerinde aşk' paylaşımı

İstanbul'da evliliklerinin 43. yılını kutlayan çift sokağa çıkamadıkları için İBB Beyaz Masa'dan pasta istedi. Başkan İmamoğlu çifti sosyal medyada kutlarken pastanın çifte ulaştırıldığı görüntüleri paylaştı.

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