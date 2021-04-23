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  4. İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya canlı yayında olay olan yanıt

İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya canlı yayında olay olan yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan gelen mesajı okumak isteyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi.

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