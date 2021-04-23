Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya canlı yayında olay olan yanıt İmamoğlu’ndan Nagehan Alçı'ya canlı yayında olay olan yanıt 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 08:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan gelen mesajı okumak isteyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082591cf5388f4162408383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrikada patlama! AVM girişince tekme tokatlı ''maske'' kavgası! Thodex mağdurları konuştu: Daha çok kazanalım derken... CHP'den çelenkli 23 Nisan protestosu Uzman isimden dikkat çeken öneri: Virüs dip yapar Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı 2 milyar dolar ile kayıplara karışan Kripto Tosuncuk'tan olay sözler! Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı Antalya'nın ormanlarını uçan robotlar koruyacak