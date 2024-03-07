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  4. İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti''

İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti''

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DEM Parti'yi hedef alan CHP Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal'a yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" dedi.

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