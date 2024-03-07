Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' İmamoğlu'ndan rest: ''Ya başka bir iş bulur ya da başka bir parti'' 07 Mart 2024 Perşembe Saat: 14:46 Güncelleme: 07 Mart 2024 Perşembe 14:46 DEM Parti'yi hedef alan CHP Afyonkarahisar Adayı Burcu Köksal'a yanıt veren Ekrem İmamoğlu, "Ya kendine iş bulacak ya başka parti bulacak" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e9a8fb0394edbd590bf963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da TEM'de trafiği kilitleyen yangın Et ve Süt Kurumu önündeki utandıran kuyruk için utandıran önlem Yazık... Artık hurma da taneyle satılır oldu Türkiye'de bir 30 adet ''Anadolu şeritli su semenderi'' bulundu Balıkesir Karesi'deki Karesi Atatürk Evi'ne büyük ilgi O ilin emniyetteki tek kadın süvarisi Türkiye'nin Yaren'i eşi Nazlı ile buluştu Ali Koç'tan rest: ''Bu gidişat böyle gitmeyecek'' Kaldırımda yürürken kafasına kapı düştü