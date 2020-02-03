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  3. 03 Şubat 2020 16:40

İmamoğlu'ndan Yeşim Meltem Şişli açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanlarına söylediği iddia edilen aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeleriyle ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

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