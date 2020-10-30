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  3. 30 Ekim 2020 08:15

İmamoğlu'nu 19:23 çağrısı karşılık buldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Gelin bu bayramda tam saat 19.23’te İstiklal Marşımızı okuyalım” çağrısı kapsamında, Yenikapı-Hacıosman metro hattında İstiklal Marşı okunurken vatandaşlar da coşkuya eşlik etti...

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