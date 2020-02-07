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  3. 07 Şubat 2020 18:20

İmamoğlu'nun adı geçince CNN Türk mikrofonu çekti

CNN Türk, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yaralanan bir kişinin yakınından görüş aldı. Yaralı yakını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür edince mikrofon bir anda uzaklaştı.

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