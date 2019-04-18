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  3. 18 Nisan 2019 17:18

İmamoğlu'nun ''antrikot'' diyaloğu sosyal medyayı salladı !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesaisinin ilk gününde belediyenin mutfak bölümünde çalışanları ile olan diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

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