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  3. 25 Aralık 2019 17:10

İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında kendisine "Muhalefet lideri gibi davranıyorsunuz" diyen muhabire verdiği cevap alkış aldı.

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