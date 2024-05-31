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  4. İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi

İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davada bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasındaki rapor arasındaki uyuşmazlık nedeniyle yeni bilirkişi raporu istendi.

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