Anasayfa Video Galeriler Gündem İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi İmamoğlu'nun hapsi istenmişti; yeni bilirkişi raporu istendi 31 Mayıs 2024 Cuma Saat: 15:16 Güncelleme: 31 Mayıs 2024 Cuma 15:16 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davada bilirkişi raporu ve kovuşturma aşamasındaki rapor arasındaki uyuşmazlık nedeniyle yeni bilirkişi raporu istendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6659bf8d29e4e14e34037b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi kamerada Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı kaza geçirdi İstanbul'da tarihi keşif: Osmanlı'nın boğaza çıkan tüneli bulundu Körfezde endişelendiren görüntü: Denizin rengi değişti, nedeni belli oldu Karadeniz'deki akarsuların yüzen altını: Kilosu tam 2 bin 500 TL Zabıta cinayeti şüphelisinin savunması ortaya çıktı Bodrum açıklarında can pazarı: Ölü ve kayıplar var Bungalov tatili hayatının kabusuna dönüştü Eskort çetesinden 50 milyon liralık vurgun