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  3. 06 Aralık 2020 23:05

İmamoğlu'nun Neşet Ertaş türküsü söylediği anlar sosyal medyayı salladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İhsan Eş ile beraber Neşet Erteş’e ait olan “Ah Yalan Dünyada” isimli türküyü seslendirdiği görüntüler sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

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