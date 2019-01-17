İmamoğlu’nun vatandaşla ilginç bir diyaloğu daha ortaya çıktı
17 Ocak 2019 20:10
İmamoğlu’nun vatandaşla ilginç bir diyaloğu daha ortaya çıktı
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile bir vatandaş arasında geçen ilginç diyalog gülümsetti. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sultanbeyli’de bir halk pazarında 60 yaşındaki Mehruze Keleş ile olan diyaloğu gündeme oturmuştu. O diyaloğun ardından çalışmalarına devam eden İmamoğlu, oy istediği...