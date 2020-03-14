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  3. 14 Mart 2020 17:55

İmamoğlu'nun verdiği yanıt sosyal medyada olay yarattı !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi kanalı için hazırlanan 'Zor Sor' programında Gezegen Mehmet'in HDP ve Selahattin Demirtaş ile ilgili sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

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