Anasayfa Video Galeriler Gündem İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı 09 Mart 2024 Cumartesi Saat: 12:00 İmera grubu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum’a özel şarkı besteledi. Kurum, şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ec253f401b3602a400f053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ATM hırsızları kamerada Çanakkale'de 109 yıl sonra kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği'nin yeri belirlendi Rögar fareleri yakalandı: Tam 1 ton kablo çalmışlar Takıntılı aşık ölüm saçtı: 3 ölü, 1 yaralı MHP’li Belediye Başkanı'ndan AK Partili Başkan'a kameraların önünde tehdit 30 ilde dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Boşanmak isteyen kadına adliyede eş dayağı İşçi servisleri kaza yaptı: 1 ölü, 15 yaralı Google, İsrail'i protesto eden çalışanının işine son verdi